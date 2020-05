Premier League houdt rekening met nog een heel jaar voetbal zonder toeschouwers

De Premier League sluit niet uit dat er een volledig jaar geen publiek zal worden toegelaten in de voetbalstadions. Ook al wordt het ‘Project Restart’ een succes, dan nog moeten de toeschouwers mogelijk voor lange tijd wegblijven.

“De situatie van de publieke gezondheid zal de komende zes tot twaalf maanden niet wijzigen. Het is belangrijk dat de mensen dat begrijpen”, verklaarde de medisch adviseur van de Premier League, Mark Gillett, in The Guardian.

Maandag bereikten de twintig clubs uit de Premier League een akkoord over een medisch protocol waardoor de spelers vanaf vandaag/dinsdag de trainingen kunnen hervatten. Daarbij moeten ze een rist voorschriften, zoals social distancing, respecteren. Volgende week moet in een tweede stap groen licht worden gegeven voor het toestaan van contacten op training. Een derde stap houdt het organiseren van wedstrijden achter gesloten deuren in.

Gillett benadrukte dat de overheid kan eisen dat alle spelers voor elke wedstrijd veertien dagen in quarantaine worden geplaatst.

Om toe te zien op de naleving van de veiligheidsvoorschriften, zal de Premier League een ‘onafhankelijk inspectieteam’ naar de trainingscentra sturen.