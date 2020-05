Zeven ziekenhuizen vragen budgetten toe te kennen op basis van werklast

De zeven Limburgse ziekenhuizen vragen de regering om het miljard euro aan budgetten toe te kennen op basis van de werklast of “caseload”. “Het miljard moet worden verdeeld op basis van objectieve parameters die de zwaarte van de coronacrisis op elk ziekenhuis objectiveren. Kortom, een verdeling louter op basis van aantallen, zou ongelijkheden creëren. Dat is de heldere boodschap van de zeven Limburgse ziekenhuizen, die de ernst van de financiële consequenties onderstrepen”, zo staat dinsdag te lezen in een gezamenlijke mededeling.

De directies van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), het Hasseltse Jessa Ziekenhuis, het Sint-Trudoziekenhuis, het Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder, het Vesaliusziekenhuis in Tongeren, het Ziekenhuis Maas en Kempen en het Mariaziekenhuis Noord-Limburg volgen zeer aandachtig de federale werkgroep die met de ziekenhuiskoepels een voorstel voorbereidt om aan de hand van een verdeelmechanisme een bedrag aan de ziekenhuizen toe te kennen.

Er is een voorschot van een miljard euro. De regering wil nu via een verdeelsleutel de lasten van de COVID-19-crisis vergoeden. “Limburg kent het hoogst aantal besmette patiënten, het hoogst aantal patiënten op intensieve zorgen en jammer genoeg het hoogst aantal overlijdens. Het was en het is in de zeven ziekenhuizen nog altijd alle hens aan dek. Met de afvlakkende piek is er wat ademruimte, maar een tweede piek voor de zomer is niet ondenkbaar”, vertelt Jessa-woordvoerster Lieve Ketelslegers.

“De snelheid waarmee ons ziekenhuis een transformatie onderging is indrukwekkend. Op de piek waren er zestien corona-afdelingen operationeel waaronder vijf intensieve diensten. De financiële impact daarvan is zeer groot. Tel daarbij nog het verlies op dat de ziekenhuizen hebben door niet-gerealiseerde activiteit en omzet. Dan zal het niet verbazen dat de jaarresultaten van menig ziekenhuis donkerrood zullen kleuren,” aldus dokter Yves Breysem, algemeen directeur van het Jessa Ziekenhuis.

In een kleiner ziekenhuis als het Sint-Trudo zijn er ook maximale inspanningen geleverd, want Sint-Truiden belandde al heel vroeg in het oog van de corona-storm. “In een mum van tijd hebben we een draaiboek moeten opstellen. We waren onder meer nauw betrokken bij het eerste operationele schakelzorgcentrum”, aldus algemeen directeur, dokter Raf Lippens. Een snelle volledige transformatie was er ook nodig in het ZOL. “Sciensano kent het aantal hospitalisaties, aantal patiënten op intensieve zorgen en het aantal beademde personen per provincie en per ziekenhuis. Dat zijn uitstekende objectieve parameters om de werklast te bepalen. We vragen daarom een evenredige financiële compensatie”, voegt ZOL-woordvoerder Jurgen Ritzen eraan toe.