Man die geld stal uit offerblokken: “Ik hang in kerken rond omdat ik vrome christen ben”

Kortemark - Een 46-jarige Roemeen heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor minstens zes diefstallen uit het offerblok van de kerk van Kortemark. De voorzitter van de kerkfabriek kwam de dader zelf op het spoor. Het openbaar ministerie eiste bij verstek een jaar effectieve gevangenisstraf.

Binnen de kerkfabriek bestond al in juni 2017 het vermoeden dat er uit het offerblok werd gestolen. In de kerk van Kortemark plaatsten ze daarom zelf een camera. Op die camerabeelden was meermaals te zien hoe een man een rare beweging maakte aan het offerblok. Na feiten op 24 februari 2018 besloot F.W., de voorzitter van de kerkfabriek, de verdachte met zijn wagen te volgen. De dader hield ook nog halt aan de kerk van Ichtegem, maar die bleek gesloten. Na een telefoontje van W. kon Constantin-Emanuel J. op weg naar Gistel ingerekend worden.

Vrome christen

De verdachte bleek bij zijn arrestatie in het bezit van een rolmeter die als kleefstok gebruikt werd. In de middenconsole van zijn voertuig werd ook 138 euro aangetroffen. Tijdens zijn verhoor ontkende J. de offerblokdiefstallen. “Hij beweert dat hij hele dagen in kerken rondhangt omdat hij zo’n vrome christen is”, schetste procureur Emilie Lingier. De Roemeen legde wel meer warrige verklaringen af aan de speurders. Zo stelde hij bijvoorbeeld dat de kerk van Kortemark bezeten was door de duivel.

Van december 2017 tot aan zijn arrestatie komt J. in aanmerking voor minstens zes dergelijke diefstallen in de kerk van Kortemark. Aan gelijkaardige feiten in andere kerken kon hij niet gelinkt worden. Het openbaar ministerie merkte ten slotte op dat de beklaagde in zijn thuisland en in Duitsland al tot respectievelijk vier en drie jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.

De rechter doet uitspraak op 16 juni.