Al 348.000 Vlamingen kregen energiepremie

Al 348.471 Vlamingen hebben de water- en energievergoeding van de Vlaamse overheid gekregen. Dat zegt minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). De premie is er voor iedereen die tijdelijk werkloos wordt tijdens de coronacrisis.

Degenen die de premie al kregen zijn voornamelijk de tijdelijk werklozen van de maand maart en een gedeelte van de maand april, naast de grensarbeiders. Een volgende reeks betalingen zal doorgevoerd worden in de loop van volgende week. Het gaat dan voornamelijk om mensen die tussen eind maart en eind april tijdelijk werkloos werden of grensarbeiders die later een aanvraag hebben ingediend.

Financiële duw

Demir laat weten dat mensen die toch nog financiële problemen hebben, hun water- of energieleverancier rechtstreeks kunnen contacteren voor bijvoorbeeld een individueel afbetalingsplan.

“De mensen die plots loonverlies lijden door de coronacrisis geven we zo het financiële duwtje in de rug dat ze nodig hebben”, zegt Demir. “Er is door heel veel mensen en instanties hard gewerkt om deze betaling mogelijk te maken.”