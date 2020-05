Premier Wilmès: “Verwacht aanpassing tweedeverblijvers in de komende dagen”

Premier Sophie Wilmès verwacht dat er in de loop van de komende dagen een aanpassing aan de regels komt voor tweede verblijven. Dat heeft ze dinsdag verklaard in de marge van een bezoek aan de Brusselse cultuurtempel Bozar.

De roep om eigenaars van een tweede verblijf daar opnieuw gebruik van te laten maken, klinkt steeds luider. Maandag kwam ook de oproep vanuit N-VA om het verbod op tweedeverblijvers weer in te trekken. De Vlaamse minister-president Jan Jambon en zijn minister voor Toerisme, Zuhal Demir, vonden dat verbod niet langer haalbaar. Dat verbod werd ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Datum

“Als we een oké krijgen van de GEES (de expertengroep die de exit-strategie begeleidt, nvdr) om dat opnieuw toe te laten, dan zullen we dat doen”, aldus premier Wilmès. Waarschijnlijk zal er de komende dagen een aanpassing komen aan de regels.

Viroloog Marc Van Ranst, een lid van die werkgroep voor de exitstrategie, liet in het verleden verstaan dat hij weinig graten zag in tweede verblijvers die naar zee trekken. “Maar de GEES is groter dan Marc Van Ranst”, klinkt het in regeringskringen. “Daar zitten tien experts.”

Een concrete datum wilde de eerste minister niet naar voren schuiven. “Maar als men hoort dat het op sanitair vlak perfect kan worden georganiseerd, dan zie ik niet in waarom we meer tijd zouden verliezen.”

Overlegcomité

Als het advies positief terugkomt, kan het snel gaan. Een Nationale Veiligheidsraad staat nog niet onmiddellijk op de agenda, maar dat is geen beletsel. De beslissing kan ook genomen worden door het Overlegcomité, een vergadering met de premier, de federale topministers en de minister-presidenten van de regio’s. Qua samenstelling is die bijna gelijk aan de Veiligheidsraad, maar ze kan veel sneller bijeen geroepen worden.