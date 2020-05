José Happart veroordeeld tot 8 maanden cel met uitstel

De correctionele rechtbank van Luik heeft ex-politicus José Happart (PS) dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel en een boete van 1.650 euro met uitstel voor de helft. Hij werd schuldig bevonden aan corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding. Drie andere beklaagden kregen zes maanden cel, soms met uitstel.

José Happart werd vervolgd omdat hij aannemers bevoordeeld zou hebben in het kader van de bouw van het huis van een vriendin tegen een lage prijs. Hij ontkende de feiten, maar moest niettemin samen met de vriendin, een aannemer en een vierde verdachte voor de rechtbank verschijnen.

Inbeslagname

De correctionele rechtbank sprak Happart vrij van schriftvervalsing en van twee feiten van corruptie, maar veroordeelde hem wel voor andere corruptiefeiten en wegens ongeoorloofde beïnvloeding.

De vriendin kreeg zes maanden cel met uitstel en een boete van 2.200 euro, waarvan de helft met uitstel. Ze liep ook een inbeslagname van ruim 22.000 euro op. De aannemer, een vriend van Happart, werd tot zes maanden effectief veroordeeld en tot een boete van 2.200 euro. Zijn bedrijf moet een boete van 16.500 euro betalen. De vierde beklaagde kreeg zes maanden cel met uitstel en 1.100 euro boete met uitstel voor de helft ervan.

De vier beklaagden draaien samen op voor 95.000 euro aan gerechtskosten. “We bekijken of we in beroep gaan tegen deze beslissing” zei Philippe Zevenne, de advocaat van Happart.