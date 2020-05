Truienaar riskeert 40 maanden voor belaging en diefstallen en 2 jaar voor aanranding

Sint-Truiden - Een 21-jarige man uit Sint-Truiden moest zich dinsdag in de Hasseltse correctionele rechtbank verantwoorden voor ernstige belaging, handtasdiefstallen en aanranding van de eerbaarheid van een persoon met een beperking. Het ging om verschillende dossiers met een rist feiten. De substituut-procureur vorderde eenmaal een celstraf van twee jaar en dan nog een gevangenisstraf van veertig maanden.

In november 2019 viel hij zijn ex lastig op de parking van een handelszaak. Een getuige zag hoe hij haar een klap gaf en haar gsm uit de handen trok. Hij eiste dat zij terug naar hem zou komen. De situatie escaleerde zelfs, waarbij de beklaagde haar met zijn hand de mond snoerde en zijn arm om haar hals hield.

Handtasdiefstallen

In januari dit jaar ging de man aan de haal met de wagen van zijn zus. Die bleek verdwenen, nadat hij bij zijn zus had overnacht. Enkele dagen later nam hij ongevraagd de wagen van zijn vader. In februari pleegde hij twee handtasdiefstallen, waarvan eentje in het administratief centrum in Sint-Truiden.

Op 9 februari deed hij een oneerbaar voorstel aan een persoon met een beperking. Hij vroeg om seks te hebben. Een opvoedster maakte daar melding van.

De verdediging vroeg de rechtbank een straf op te leggen en de vorderingen van het parket niet te volgen. De man zou indertijd op straat geleefd hebben. Momenteel zit hij in hechtenis. Er zou een sociaal vangnet zijn, want de vader is bereid hem op te vangen. Met een diploma als lasser zou hij ook werk kunnen zoeken.

Op 2 juni volgt de uitspraak.