Autotunnels onder Antwerps Operaplein gaan eindelijk open voor verkeer

Antwerpen - In Antwerpen openen woensdagochtend de langverwachte autotunnels onder het Operaplein, zodat de noordelijke en zuidelijke Leien opnieuw met elkaar verbonden zijn. De ‘knip’ in de Leien was er sinds juni 2017. De werken duurden uiteindelijk bijna drie jaar in plaats van anderhalf jaar zoals aanvankelijk gepland.

De Leien zijn een van de belangrijke noord-zuidassen van de Antwerpse binnenstad. De aanleg van twee 550 meter lange tunnels, één in elke richting, was nodig om het drukke kruispunt met de Teniersplaats (bij de Meir) en De Keyserlei weg te werken. Bovengronds kunnen fietsers en voetgangers nu relatief ongestoord - ze kruisen wel nog een tramlijn - van het Centraal Station naar de Meir en ondergronds heeft het autoverkeer geen last meer van verkeerslichten.

Lokaal verkeer

Er is wel slechts één doorgaande rijstrook in elk van beide tunnels voorzien en de maximumsnelheid zal er 30 km/u bedragen. Zo hoopt de stad dat vooral lokaal verkeer ervan zal gebruikmaken. Een tweede rijstrook van de tunnel leidt naar een ondergrondse parking, maar die zal pas dit najaar klaar zijn.

“De Antwerpse ring blijft de weg die je moet volgen als je rond de stad wil”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Als je de stad in wil, kies je voor de noordelijke Leien, de Plantin en Moretuslei of de zuidelijke Leien om vanop de ring de kortste weg naar je bestemming te volgen. Maar voor veel Antwerpenaars zullen de tunnels toch een oplossing zijn voor hun verplaatsingen.” Kennis hoopt dat de signalisatie op de ring die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de duur van de werken liet plaatsen om de beste route naar de verschillende delen van de binnenstad aan te geven, behouden blijft.