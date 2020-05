Experts pleiten voor Marshallplan Massaal Testen: “Voorlopig de enige optie om ons na de zomer uit de lockdown te houden”

Brussel -

“Voer massaal meer tests uit én test ook zij die nog geen symptomen van het coronavirus vertonen.” Herman Goossens, professor Microbiologie (UA) is duidelijk en schaart zich achter de oproep van collega, professor Emmanuel André (KULeuven) om de beschikbare testcapaciteit veel beter te benutten. Volgens Goossens is er dringend nood aan een Marshallplan rond Massaal Testen, met name een berekening hoeveel tests er daadwerkelijk nodig zijn in scholen, bedrijven, rusthuizen en ziekenhuizen om de komende maanden door te komen. 40.000 per dag lijkt perfect haalbaar.