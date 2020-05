West-Vlaams asiel stopt met adoptie van honden: “Mensen vragen of ze de dieren na de lockdown mogen terugbrengen”

Waregem - Dierenopvangcentrum Folyfoot in het West-Vlaamse Waregem stopt met de adoptie van honden. “We zijn het beu dat mensen een hond adopteren enkel en alleen omdat ze zich eenzaam voelen in deze lockdown”, zegt uitbater Jurgen Naert aan VRT NEWS. “Soms vragen ze zelfs of ze de hond na de lockdown mogen terugbrengen. De schaamte voorbij.”

Sinds 13 maar ging België in lockdown en dat hebben de dierenasielen geweten. Na enkele weken werden ze overstelpt met aanvragen om een hond te adopteren. “We kregen dubbel zoveel aanvragen: van gemiddeld twee per week naar drie à vier per week.”

Vragenlijst

Die stijging is vooral te wijten aan het feit dat we meer tijd hebben en dat wandelen toch nog net iets leuker is met een hond. Maar voor Folyfoot is de maat vol. “Wie een dier wil meenemen, moet eerst een lange ­vragenlijst invullen. En we vragen ook foto’s van de tuin”, zegt Naert. “Daarnaast stellen we ook nog wat bijvragen waarin we peilen naar de vrije tijd na corona: als we twijfel zien bij de kandidaten dan gaat de adoptie niet door.” Ook heeft het dierenopvangcentrum controleurs over het hele land. “Als we een slecht gevoel hebben over de adoptie, doen we een controle. Zo hebben we al twee honden teruggehaald bij hun nieuwe baasjes. We hebben intussen de adopties zelfs stopgezet.”

Over een mogelijke overbevolking van het asiel maakt Naert zich geen zorgen. “Wij hebben genoeg plaats en mocht er toch plaats tekort dreigen, dan kunnen we een beroep doen op onze opvanggezinnen.”