Oostende gaat met reservatiesysteem werken voor de drukste stukken strand

Oostende - De stad Oostende heeft een strandplan klaar voor deze zomer. Er komt een reservatiesysteem om een plekje op het strand te reserveren. Om de social distance te verzekeren wordt het gebruik van strandzeilen aangeraden.

Op een mooie zomerdag biedt het strand van Oostende plaats voor 50.000 strandgasten. Deze zomer zal dat gelimiteerd worden tot 30.000 gasten. In de vier drukste strandzones, van het Zeeheldenplein tot het Thermae Palace Hotel, wordt een reservatiesysteem ingevoerd. “Oostendenaars, tweedeverblijvers, hotelgasten en vakantiehuurders hebben daarbij voorrang”, stelt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Maar ook dagjestoeristen blijven welkom. We willen op het strand zo veel mogelijk mensen ontvangen op een veilige manier. Zonder reservatie kom je echter het strand niet op. Vol is vol.

Een strandteam zal samen met de strandpolitie alles in het oog houden. Op de stranden in Mariakerke, Raversijde, en de Oosteroever geldt het reservatiesysteem niet”. Om de social distance te verzekeren raadt Oostende het gebruik van strandzeilen aan. “Verplichten doen we niet”, zegt Tommelein. “Maar een zeil is de ideale manier om je eigen ruimte af te bakenen. Er komen daarom ook extra concessies op het strand die strandzeilen en zetels zullen verhuren”. Het stadsbestuur van Oostende schreef een aanbesteding uit om het reservatiesysteem te organiseren. Dat zal in de maand juni getest worden. De komende weken wordt nog een dijk-, mobiliteit-, en parkeerplan uitgewerkt.