Krijgen voetbalfans volgend seizoen vier wedstrijden op zondag?

Er is nog maar net een beslissing genomen over het einde van het huidige seizoen, of er wordt al gekeken het volgende. Zo zou het goed kunnen dat u dan vier wedstrijden op zondag te zien krijgt in plaats van drie.

LEES OOK. Kalender zit voller dan ooit: we gidsen u nu al door het volgende seizoen (met drie wedstrijden per week voor onze toppers)

Vanaf het seizoen 2020-2021 zijn de uitzendrechten van de Jupiler Pro League in handen van Eleven Sports. Bij de verkoop daarvan, voor 103 miljoen euro, werd er een gewijzigde programmatie voorzien door de Pro League.

In dat voorstel is er niet langer een overlap van wedstrijden. Elke partij zou in dat geval zijn eigen tijdslot krijgen in het weekend, wat nu niet het geval is met vier wedstrijden op zaterdag waarvan er twee starten om 20u00.

Concreet zou het gaan om de volgende uren:

Vrijdag: 20u30

Zaterdag: 16u30 - 18u30 - 20u30

Zondag: 14u30 - 16u30 - 18u30 - 20u30

Over het voorstel van het verplaatsen van een wedstrijd van zaterdag naar zondag en de daarbij horende uitzenduren wordt op korte termijn samengezeten door Eleven Sports en de Pro League. Het doel van de betrokken partijen lijkt om een maximale visibiliteit voor elke wedstrijd te bekomen.