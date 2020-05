Club Brugge wint Oscar van het internet voor “De Beer en zijn Sjaal”

Club Brugge heeft een prijs gewonnen op de “webby awards”, internationaal beschouwd als de “oscars van het internet”. Club won de publieksprijs voor beste website in de categorie maatschappelijk verantwoord ondernemen met “De Beer en zijn Sjaal”. De prijzen worden vanavond uitgereikt in een online show. Ook Tom Hanks, Greta Thunberg en LeBron James zijn winnaars.

De “Webbys” bestaan al sinds 1996 en worden uitgereikt door the International Academy of Digital Arts and Sciences. Club Brugge wordt bekroond voor de website achter het kinderboek “De Beer en zijn Sjaal”. Dat boek, ontwikkeld met het reclamebureau Lucy Agency, vertelt het verhaal over een beer die met andere dieren-supporters naar een wedstrijd gaat. Club liet het boek drukken op 5.000 exemplaren en stuurde het op naar de eigen en andere supporters.

Bij het boek hoort ook een website en het is die site, debeerenzijnsjaal.be, die bekroond wordt met een webby. Voor elke categorie bestaat er een juryprijs en een publieksprijs, Club kreeg de publieksprijs in de categorie “corporate social responsability” (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Door de coronamaatregelen vindt de prijsuitreiking vanavond online plaats. Andere winnaars zijn onder anderen Jimmy Fallon, Greta Thunberg, Tom Hanks, Cardi B, LeBron James, Lil Nas X, Dolly Parton, Ronan Farrow, Game of Thrones en Celine Dion.