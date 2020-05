In de dienstenchequesector is, na meer dan een jaar van onderhandelingen, een sociaal akkoord bereikt. Dat melden de bonden dinsdag. Het gaat om ruim 140.000 mensen. Het akkoord treedt onmiddellijk in werking, en omvat onder meer een loonsverhoging van 0,8 procent, bovenop de index van 2 procent.