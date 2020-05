Spelersgroep van PSV aanvaardt salarisverlaging, Malaga gaat over tot collectief ontslag

Topclubs blijven de gevolgen van de coronacrisis hard voelen. De spelers van de Nederlandse club PSV verklaarden zich akkoord met een tijdelijke salarisverlaging. In Spanje zijn de gevolgen nog ingrijpender: Malaga kondigde een (tijdelijke) ontslaggolf aan van liefst 40 medewerkers, waaronder spelers.

“De spelersgroep heeft van begin af aan duidelijk gemaakt dat ze de noodzaak en urgentie begrijpen”, vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands. “Ik wil graag benadrukken dat dit een complexe situatie is. Het is niet leuk om een dergelijk verzoek te doen, maar de uitkomst leert dat er begrip is. De eenheid van geest koesteren we.”

FBO en VVCS bereikten twee weken geleden een akkoord over een collectieve salarisvermindering in het betaalde voetbal in Nederland. Hoe hoger het salaris, hoe meer spelers, trainers en directieleden gaan inleveren. Dat loopt uiteen van 2,5 tot maximaal 20 procent.

Denzel Dumfries is trots op het akkoord dat de spelersraad van PSV met de directie heeft gesloten. “Dat er iets moest gebeuren is duidelijk”, reageert de aanvoerder. “Het is een uitzonderlijke situatie waarin we leven en we snappen dat we mee moeten denken. Wij vonden het cruciaal dat iedereen in de groep erachter zou staan en dat is gelukt. In de kleedkamer is eenheid van denken het belangrijkste dat er is. Ik ben er trots op dat dit is gelukt.”

“We beseffen dat bijvoorbeeld ook onze supporters en sponsors momenteel lastige keuzes moeten maken”, vervolgt Dumfries. “Het is geweldig om te zien hoe groot de betrokkenheid blijft. Ondanks de onzekerheid merken we dat er grote loyaliteit is richting onze club en dat is heel bijzonder. We hebben daarom bij de directie aangegeven dat we ons heel graag nog meer gaan inspannen om te laten blijken dat de waardering wederzijds is. Wij zijn hier natuurlijk vooral om te voetballen, maar we beseffen dat er in deze situatie ook van ons meer gevraagd mag worden.”

Malaga neemt drastische maatregelen

Bij de Spaanse tweedeklasser Malaga wordt er gebruikgemaakt van een speciale regeling van de Spaanse overheid, waarbij contracten van werknemers tijdelijk of zelfs definitief worden opgeschort worden.

Volgens Spaanse media zouden in totaal een veertigtal medewerkers van de club getroffen worden, onder wie een aantal spelers. Het nummer 15 uit de Segunda Division laat verstaan dat ze geen andere uitweg zag om de sportieve belangen te beschermen.

“We bedanken onze fans en abonnementhouders voor hun steun in deze moeilijk tijden. We hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor dit complex proces dat vanaf vandaag start. Het enige doel is de toekomst van de club garanderen”, klinkt het in een mededeling van de club.