Thibaut Courtois na eerste groepstrainingen met Real Madrid: “Competitie hervatten en bovenaan eindigen

Na Eden Hazard gisteren, was vandaag Thibaut Courtois aan de beurt voor een interview op Realmadrid TV, het eigen mediakanaal van de Spanjaarden. Onze nationale nummer één liet - in bijzonder vlot Spaans - verstaan dat het weerzien met de voltallige selectie deugd deed. “De spelers kunnen ook eindelijk terug op doel schieten.”

“Na twee maanden zonder training konden we niet wachten om terug te keren”, vertelt Courtois na afloop van de tweede groepstraining bij de Koninklijke. “Het is goed om weer met het team te zijn in Valdebebas (waar het trainingscentrum Real Madrid City zich bevindt, nvdr.). Thuis trainen blijft toch altijd een beetje anders en moeilijker. “

“Toch heb ik de indruk dat iedereen goed gewerkt heeft thuis. Iedereen deed wat de coach van ons verwachtte, dus de conditie zit wel snor in het team. Er overheerst een positief gevoel. Als keeper hadden we het geluk dat we met onze keeperstrainer konden werken afgelopen week. Nu we ook weer in kleine groepjes trainen, kunnen de spelers eindelijk ook weer op doel schieten. Het voelt meer en meer als écht trainen aan op die manier.”

Courtois stoomt zich klaar voor het hervatting van de competitie. Real Madrid is nog volop in de running voor de titel in de Primera Division. Met twee punten achterstand op aartsrivaal FC Barcelona moet alles nog gespeeld worden. “We hebben veel zin om de competitie aan te vatten en gaan er alles aan doen om bovenaan te eindigen in La Liga.”