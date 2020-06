Sportief op het veld, oorlog daarbuiten: de voetbalwedstrijd die 3.000 levens eiste

Het WK voetbal mag tegenwoordig dan wel een feest zijn, in 1969 deed het de spanningen tussen Honduras en El Salvador helemaal escaleren. Net wanneer politieke leiders een onderling conflict op de spits drijven, komen de nationale voetbalploegen van de buurlanden drie keer tegen elkaar uit. Op het veld blijft de strijd sportief, maar buiten de kalklijnen barst een oorlog uit. Amper 100 uur later staat de teller op drieduizend doden.

