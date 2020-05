Eerste reeks coronatests in de Premier League: zes spelers of stafleden positief

De eerste reeks tests op een besmetting met het coronavirus bij spelers en stafleden in de Premier League heeft zes positieve gevallen opgeleverd bij drie clubs. Dat meldt de Premier League dinsdag. Zij moeten nu zeven dagen in isolatie.

In totaal 748 coronatests werden uitgevoerd. De identiteit van de besmette personen is niet bekendgemaakt.

Maandag bereikten de twintig clubs uit de Premier League een akkoord over een medisch protocol waardoor de spelers vanaf vandaag/dinsdag de trainingen kunnen hervatten. Daarbij moeten ze een reeks voorschriften, zoals social distancing, respecteren. Volgende week moet in een tweede stap groen licht worden gegeven voor het toestaan van contacten op training. Een derde stap houdt het organiseren van wedstrijden achter gesloten deuren in.

Wegens de coronacrisis ligt de Premier League sinds midden maart stil.

LEES OOK. Premier League houdt rekening met nog een heel jaar voetbal zonder toeschouwers