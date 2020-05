Overleden olifant Dumbo naar universiteit Gent voor wetenschappelijk onderzoek

Mechelen - Droevig nieuws vanuit dierenpark Planckendael. Verzorgers troffen de zieke olifant Dumbo dinsdagochtend dood aan in zijn perk. “De leeftijd heeft haar vermoedelijk ingehaald”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “Ze was al 48 jaar oud en enige tijd ziek, maar daarom zal ze niet minder gemist worden.” De stoffelijke resten werd intussen overgebracht naar de universiteit van Gent voor wetenschappelijk onderzoek.

Sinds 1974 leefde Dumbo, toen amper twee jaar oud, in de Zoo van Antwerpen. De Aziatische olifant was meteen ook de ‘mater familias’ van een kudde van zes olifanten. “Die positie had ze onder meer te danken aan haar omvang”, zegt woordvoerster Ilse Segers. “Zelfs voor een Aziatische olifant was Dumbo erg groot.”

En die kudde heeft het moeilijk met het overlijden van hun leidster. “De andere olifanten hebben op hun manier afscheid van haar genomen. Ze gingen rond haar staan, likten haar,...een van hen zal nu de plaats innemen van Dumbo en de groep leiden.”

Wetenschappelijk onderzoek

Het overlijden van de olifant is pijnlijk voor mens en dier, maar kwam niet plots. “Ze was al 48 jaar oud. Gemiddeld worden Aziatische olifanten 50 à 60 jaar oud. Maar de laatste weken ging ze zienderogen achteruit. Ze was ook blind aan een oog en was fel vermagerd. Helemaal onverwacht kwam het overlijden dus niet.”

De zoo twijfelt er dan ook niet aan dat de leeftijd de olifant heeft ingehaald. “Ze is gestorven van ouderdom, maar wij voeren op elk dier, klein en groot, een autopsie uit. Dat is bij ons de standaardprocedure.” Inmiddels werden de resten van de olifant getransporteerd naar de universiteit van Gent voor wetenschappelijk onderzoek. “Er zijn nog veel dingen die we niet weten over olifanten, we kunnen dus nog veel over ze leren.”