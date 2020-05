Drie gewonden bij steekpartij op Antwerpse Meir, drie verdachten opgepakt

Antwerpen - Bij een vechtpartij op de Meir in Antwerpen zijn drie personen gewond geraakt, ze liepen steek- en snijwonden op. Drie verdachten werden opgepakt door de politie, die doet nog verder onderzoek.

“Op de Meir ter hoogte van de Wapper heeft een vechtpartij plaatsgevonden waarbij drie personen steek- en snijwonden hebben opgelopen”, bevestigt Willem Migom, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. De drie slachtoffers werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, het is nog niet duidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn. Volgens een getuige werd een van de mannen, Borgerhoutenaar A.E.B., in zijn heup gestoken, hij strompelde nog binnen in de vestiging van Brantano en zakte daar in elkaar. De slachtoffers kregen de eerste hulp toegediend door personeel van winkels op de Meir, even later kwamen verschillende ziekenwagens de drukke winkelstraat opgereden om de jongemannen naar het ziekenhuis te brengen.

Foto: Victoriano Moreno

Getuigen zagen na de feiten drie mannen wegvluchten, en volgden hen tot in de Gratiekapelstraat. Daar werden de verdachten uiteindelijk opgepakt in een garage, een van de mannen raakte ook zelf gewond aan zijn arm. De Gratiekapelstraat werd een tijd afgesloten om het garagecomplex verder uit te kammen, bij die zoekactie werd ook een mes gevonden. De verdachten en de slachtoffers zijn allemaal tussen de 25 en de 30 jaar oud.

Aanleiding wordt onderzocht

Over de aanleiding van de feiten en de exacte omstandigheden van de steekpartij is nog geen duidelijkheid. Het labo van de federale gerechtelijke politie doet een sporenonderzoek, zowel op de Meir als in de Gratiekapelstraat. Het verder onderzoek is in handen van de lokale recherche van de Antwerpse politie.