Man die arm van huisgenote brak voor een Duvel: “Zonder alcohol is hij in de gevangenis de braafste mens die je kan tegenkomen”

Nieuwpoort - De Veurnse strafrechter heeft een 36-jarige man uit Nieuwpoort tot 30 maanden gevangenisstraf met probatie-uitstel veroordeeld voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verwondingen. Davy V. brak de arm van zijn 66-jarige huisgenote en ging de politie te lijf. Het openbaar ministerie had twintig maanden effectieve celstraf geëist.

Op 28 februari trokken V. en het slachtoffer samen naar een café in Nieuwpoort. Door eerdere problemen kreeg de beklaagde er geen alcohol meer, maar hij dronk op het toilet stiekem van zijn eigen fles wodka. Na een eerste discussie keerde hij alleen terug naar hun studio. Toen de vrouw enkele uren later ook thuiskwam, was het hek helemaal van de dam. V. gaf een klap op het hoofd van het slachtoffer en brak haar arm toen hij haar Duvel wilde afpakken.

Alcoholverslaving

De vrouw kon zelf de hulpdiensten bellen, maar ook tegen de politiemensen ging de beklaagde wild tekeer. Volgens de burgerlijke partij moesten ze zelfs zijn handen en voeten vastbinden, omdat hij tegen hun hoofd probeerde te schoppen. Bovendien spuwde V. in de richting van de agenten.

Davy V. dronk naar eigen zeggen een vijftal Duvels per dag. “We moeten aan zijn drankprobleem werken, zodat hij hier niet meer terugslaat. Zonder alcohol is hij in de gevangenis de braafste mens die je kan tegenkomen”, pleitte zijn advocaat Kim Devoldere. De verdediging stelde met succes een straf met uitstel voor, gekoppeld aan strenge voorwaarden. Zo mag V. geen contact hebben met het slachtoffer en zal hij Antabuse moeten innemen tegen zijn alcoholverslaving. Na bijna drie maanden voorhechtenis mag hij de gevangenis dinsdagavond in principe verlaten.