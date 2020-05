Hoe ‘s werelds beste investeerder voor 643 miljoen euro de boot inging door een simpel trucje met Photoshop

Het heeft er alle schijn van dat Warren Buffett, ’s werelds beste investeerder en op drie na rijkste wereldburger, zich heeft laten ringeloren door een bijdehante Duitser. Toen Buffett in 2017 een holding overnam voor circa 800 miljoen euro, was dat wereldnieuws bij onze oosterburen. Drie jaar later is het dat opnieuw, want nu blijkt dat de boekhouding vervalst was en het bedrijf op de rand van het faillissement balanceerde.