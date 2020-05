VW-topman Diess en voorzitter Pötsch kopen rechtszaak af voor 9 miljoen euro

De strafprocedure wegens mogelijke marktmanipulatie tegen Volkswagen-topman Herbert Diess en toezichtsraadvoorzitter Hans Dieter Pötsch wordt gestaakt tegen een betaling van negen miljoen euro.

Dat meldt het Duitse persagentschap dpa dinsdagavond op gezag van een woordvoerder van VW. Er werd een overeenkomst getroffen tussen beide aangeklaagden en justitie in Duitsland.

Het Duitse gerecht was een proces begonnen tegen drie toplui van Volkswagen wegens marktmanipulatie. Het ging om voormalig topman Martin Winterkorn, huidig topman Herbert Diess en toezichtsraadvoorzitter Hans Dieter Pötsch. De drie zouden de markten met opzet te laat geïnformeerd hebben met betrekking tot het schandaal met de sjoemelsoftware. Uit het onderzoek zou gebleken zijn dat de toplui al eerder op de hoogte waren van het gesjoemel dan tot nu beweerd werd.

Toen het schandaal uitbrak, was Winterkorn CEO van Volkswagen. Diess kwam in de zomer van 2015 in dienst bij het concern als topman van kernmerk Volkswagen. Pötsch was financieel topman.

Volkswagen bekende in september 2015 dat het sjoemelde met software, zodat emissies van dieselwagens onder testomstandigheden gunstiger uitkwamen dan bij normaal gebruik op de weg. Zowat 2,5 miljoen wagens moesten teruggeroepen worden.