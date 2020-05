Geen voetbal meer in Wales: Connah’s Quay Nomads voor het eerst in hun bestaan kampioen

De voetbalbond van Wales (FAW) heeft het voetbalseizoen definitief beëindigd vanwege de coronacrisis. Koploper Connah’s Quay Nomads is tot landskampioen uitgeroepen. Voor de club is het de eerste landstitel in de historie.

Connah’s Quay Nomads had na 26 competitieduels een voorsprong van 4 punten op de achtvoudige kampioen en tevens titelhouder The New Saints. Over promotie en degradatie neemt de FAW op korte termijn een beslissing.

Eerder besloten de voetbalbonden in Nederland, Frankrijk, België en Schotland de profcompetities vroegtijdig te beëindigen.

Sloveense voetbalcompetitie hervat 5 juni

Nog op dinsdag maakte de Sloveense voetbalcompetitie bekend dat ze op 5 juni zal hervatten. Dat heeft de Sloveense voetbalbond NZS bevestigd. Uiteraard gelden er strenge gezondheidsmaatregelen om de herstart in goede banen te leiden.

De NZS meldde niet of de duels achter gesloten deuren zullen plaatsvinden.

Ook de Sloveense beker, die in de halve finales werd stopgezet, zal in juni hervatten. Bedoeling is om de finale op 24 juni af te werken.