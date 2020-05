“Ben para geweest, dan ben je niet zo rap bang”: 120 voertuigen in beslag genomen bij slachtoffer granaataanval

Bij huiszoekingen door speurders van de federale politie in het kader van een grootscheeps drugsonderzoek zijn maar liefst 120 voertuigen in beslag genomen. Zes verdachten zijn meegenomen voor verhoor.

Het was gisterochtend dat de politie met veel machtsvertoon binnenviel in de woning van Laurenzo V.M. uit Brakel. Ook een loods en zijn vroegere fietsenwinkel werden doorzocht, evenals kluizen bij verschillende banken. De politie verdenkt V.M. ervan de spil te zijn in een zaak van internationale drugshandel.

V.M. is gekend bij het gerecht. Hij was drie jaar geleden het slachtoffer van een granaataanval op zijn fietsenzaak Best Bikes. De granaatgooiers viseerden ook de tuinhuishandel van zijn ouders. Toen al werd vermoed dat er achter de aanslagen een drugshistorie schuilging. Dat lijkt nu ook te kloppen. Na de granaataanvallen werd V.M. door onze krant geïnterviewd. Op de vraag of hij niet bang was, antwoorde hij: “Dat gaat nog. Ik ben para geweest in Zaïre, dan ben je niet zo rap bang.” Een man uit Houthalen-Helchteren werd nadien tot vijf jaar cel veroordeeld voor de granaataanval. V.M. zei toen dat volgens hem de echte opdrachtgevers van de aanslagen niet op de beklaagdenbank zaten.