Koppel was net op huwelijksreis toen ze in lockdown moesten: “Vastzitten op een eiland is geen droom”

Michelle en John Senyard stapten op 6 maart in het huwelijksbootje en vertrokken op huwelijksreis naar Sri Lanka. Maar door het coronavirus kreeg de huwelijksreis van het gehuwde paar een heel andere wending.

Het koppel was amper twee dagen op Sri Lanka toen ze te horen kregen dat reizen naar het buitenland afgeraden werd. Ook buitenlanders die met vakantie waren, keerden beter terug naar hun thuisland. Maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan.

“Onze oorspronkelijke vlucht was geannuleerd”, zegt de Amerikaanse Michelle aan BuzzFeed. “We kregen het pas enkele uren op voorhand te horen. We probeerden al meermaals een vlucht te zoeken, zelfs met reistijden van 50 uur, maar ze zijn peperduur. Soms vragen ze meer dan 2.000 dollar (1.830 euro) per persoon voor een vlucht naar San Francisco.”

Geen droomvakantie

Ook al vond het koppel het geen goed idee om zoveel tussenstops te maken, toch boekten ze tot driemaal toe een nieuwe vlucht. “Allemaal werden ze geannuleerd, samen met al onze plannen.” Want niet alleen de terugvlucht werd geannuleerd, ook het hotel waar het koppel verbleef, moest de deuren sluiten. “Het was niet gemakkelijk om een nieuw hotel te vinden. De uitbaters lieten liever geen buitenlandse toeristen toe. Gelukkig vonden we een hosteluitbater die ons een kamer wilde verhuren.”

Michelle wil ook benadrukken dat vastzitten op een eiland niet kan vergeleken worden met een vakantie. “Dit is geen droomsituatie. We mochten niet naar buiten, zelfs niet om boodschappen te doen. De overheid brengt je pas op het laatste nippertje op de hoogte over de genomen maatregelen. Onlangs werden de maatregelen een beetje versoepeld: nu mogen we uren aanschuiven in de hitte om de supermarkt binnen te gaan.”

TikTok

En de vele regels zijn ook meteen een relatietest. “We moeten samenwerken en de situatie vraagt ook om aanpassingen. We bespreken alles en proberen tegelijk positief te blijven.” Om de verveling tegen te gaan, plaatst het koppel geregeld een filmpje op TikTok. Een filmpje van amper tien seconden werd al meer dan 4 miljoen keer bekeken. “Ik kan het amper geloven”, zegt Michelle. “We doen maar wat onnozel tussen het werk door. Want wij werken hier wel degelijk om alle kosten te kunnen betalen.”