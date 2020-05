Voorzitter expertengroep wil alle kinderen jonger dan 12 weer naar school: “Zal weinig impact op epidemie hebben”

Vanuit virologisch standpunt is er geen bezwaar om alle klassen uit het kleuter- en lager onderwijs weer te laten starten. “Weliswaar in kleine groepen”, zegt Erika Vlieghe, voorzitter van de groep die de exitstrategie voorbereidt.

“Het zal weinig impact op de epidemie hebben als we alle kinderen jonger dan 12 jaar weer naar school laten gaan.” Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep die de exitstrategie voorbereidt (GEES), vindt dat het onderwijs zich kan voorbereiden op de volgende – grote – stap: de heropstart van álle klassen in het kleuter- en lageronderwijs. Op voorwaarde dat de groepen leerlingen klein blijven. Voor het middelbaar zal er zo snel nog niets kunnen veranderen. “De epidemiologische impact is veel groter bij kinderen en jongeren ouder dan 12 jaar”, aldus Vlieghe.

Bij directeurs en koepels leeft veel voorbehoud. Vooral door gebrek aan capaciteit, leert een belronde. “Alle speelplaatsen zijn ingenomen en ik heb geen personeel meer over”, zegt Geert Mallems, directeur van Sint-Bavo in Gent. “Maar als we de noodopvang mogen loslaten en ons volledig op lesgeven kunnen concentreren, is plots wel veel mogelijk”, zegt Dirk Baeyens van basisschool den Heuvel in Kalmthout. “Of wanneer we alle leerjaren laten komen, maar allemaal halve dagen.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zegt dat hij vrijdag samenzit met de koepels en de bonden. “Daar zal Erika Vlieghe ook bij zijn. Dan zullen we bekijken of we – in consensus – een nieuwe stap kunnen zetten.”