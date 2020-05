Italiaanse teams mogen eindelijk weer in groep trainen, op 28 mei valt de beslissing over de Serie A

De Italiaanse regering heeft voetbalteams eindelijk de toelating gegeven om de groepstrainingen te hervatten. Dat bevestigde minister van Sport Vincenzo Spadafora dinsdagavond. Er ligt nog altijd geen datum vast voor een mogelijke hervatting van de Serie A, al willen de betrokken partijen op een meeting op 28 mei de knoop doorhakken.

Italiaanse teams mochten sinds 4 mei weer individueel trainen, en het was de bedoeling dat afgelopen maandag sessies in groep weer groen licht kregen. Maar een finaal akkoord bleef uit, tot dinsdagavond.

Op een bijeenkomst op 28 mei moet dan blijken of de Serie A in de loop van juni kan hervatten. De clubs hopen dit op 13 juni te doen, maar de Italiaanse voetbalbond FIGC heeft zijn competities officieel tot en met zondag 14 juni opgeschort. De FIGC nam de maatregel in overeenstemming met het decreet dat de Italiaanse regering afgelopen zondag uitstuurde. De bond liet de deur wel op een kier, “in afwachting van een nieuwe beslissing van de bevoegde autoriteiten”.

De Serie A ligt sinds 9 maart stil wegens de coronacrisis. Er staan nog twaalf speeldagen op de planning.