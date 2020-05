CD&V wil strijd aanbinden met internetgiganten: “Oneerlijk en onrechtvaardig voor Belgische ondernemingen”

CD&V-voorzitter Joachim Coens breekt een lans voor een eerlijke fiscaliteit in de e-commerce. De lockdown heeft de onlineverkoop de hoogte ingejaagd, maar de grote internetgiganten betalen meestal in het buitenland veel lagere belastingen op hun Belgische winsten. Oneerlijke concurrentie voor kleinere Belgische spelers, vindt Coens.

In uw kot moet je wel online shoppen, dus kreeg de e-commerce een enorme boost de afgelopen weken. En het ziet er niet naar uit dat die groei maar een tijdelijk fenomeen is. Maar dat brengt wel nieuwe problemen met zich mee.

“We moeten tegen de giganten opboksen”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. Hij wijst erop dat de Amazons, de Googles en de Zalando’s van deze wereld wel winsten maken in België, maar hun belastingen in het buitenland betalen omdat ze hier niet gevestigd zijn. Meestal tegen lagere tarieven. “Dat is onrechtvaardig. Het is oneerlijke concurrentie voor de kleinere duurzame Belgische ondernemingen. En het is slecht voor de staatskas. Net nu we zullen moeten investeren in de koopkracht, gezondheidszorg en noem maar op.”

Dus pleit Coens voor fiscale rechtvaardigheid in de e-commerce. “Ik pleit niet voor méér belastingen, wel voor rechtvaardigere.” Hoe die er precies moet uitzien, laat hij in het midden. “Maar dit komt wat mij betreft wel op de onderhandelingstafel.”

Voor een stuk moet je die problematiek wel Europees aanpakken. “In Ierland, waar de meeste multinationals gevestigd zijn, is het tarief voor bedrijven 12,5 procent”, zegt professor Fiscaal Recht Michel Maus (VUB). “In België betalen ze voor 2020 25 procent. Alleen moet elke lidstaat mee om de Europese richtlijnen aan te pakken. En de Ieren willen natuurlijk niet in hun eigen voet schieten.”

Maar ook individuele lidstaten kunnen iets doen. In Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze al een taks gestemd voor de digitale giganten. “Maar daar reageert Amerika heel fel op en de invoer ervan is wat uitgesteld”, zegt Loïc Van Staey, fiscaal adviseur bij Unizo. Hij waarschuwt er vooral voor dat uit studies blijkt dat de internetreuzen die belastingen makkelijk doorrekenen aan kleinere bedrijven die aan het einde van de keten zitten. “Dus zullen we er slim mee moeten omspringen. En het gebeurt best op Europees niveau. Anders kunnen de lidstaten tegen elkaar uitgespeeld worden.”

Coens wil het probleem aanpakken op alle niveaus. “België kan perfect een kader maken én Europees blijven aandringen voor een oplossing.”