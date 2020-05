Vereniging Vlaamse Reisbureaus: “In het slechtste geval zitten we pas in 2027 weer op ons normaal niveau”

Of we deze zomer naar het buitenland mogen reizen, is voorlopig nog koffiedik kijken. Maar zomerreizen of niet, de Vlaamse reissector lijdt zwaar onder door de coronacrisis. “In het beste geval kunnen we tegen 2023 weer normaal functioneren, in het slechtste geval duurt het tot 2027”, zegt CEO Koen Van Den Bosch van de Vereniging Vlaamse Reisbureaus (VVR) gezegd aan VTM Nieuws.

Wanneer de landsgrenzen opnieuw opengaan, is niet duidelijk. Volgens de bevoegde minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) zal daarover ten vroegste op 8 juni duidelijkheid zijn: dan gaat het afbouwplan een nieuwe fase in. Hoe dan ook, de reissector lijdt wereldwijd enorme verliezen. “Dit jaar zitten we al aan een omzetverlies van 2 miljard euro”, zegt Koen Van Den Bosch aan VTM Nieuws. “De reissector hoopt dat we midden juli opnieuw kunnen reizen. Veel landen hebben inmiddels al aangekondigd dat ze hun grenzen gaan heropenen voor internationale toeristen.”

Duurdere reizen

Van Den Bosch wil ook benadrukken dat vliegen veilig is. “De lucht in het vliegtuig wordt om de drie minuten ververst. De passagiers zitten ook allemaal in dezelfde richting.” Ook op de internationale luchthavens worden maatregelen genomen. “Zo zijn er verschillende gezondheidschecks en worden er mondmaskers en handschoenen gedragen.”

Maar er zal nog meer veranderen. “Het massatoerisme zal verdwijnen”, zegt Van Den Bosch. “Die overvolle stranden en zwembaden zijn verleden tijd want de regels van social distancing moeten nageleefd worden.” En de prijs? Die zal volgens de CEO stijgen. “Het lijkt logisch dat reizen duurder zal worden door de vele aanpassingen die gemaakt moeten worden. Kerosine en olie zijn dan weer goedkoper geworden en dat heeft een positief effect op de prijs.”

Wanneer alles weer op normaal niveau zal kunnen functioneren, is niet duidelijk. “In het beste geval zal dat 2023 zijn, in het slechtste geval reken je daar nog vier jaar bij”.