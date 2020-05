Geen plafond meer om voorschot op onbetaalde alimentatie te kunnen krijgen

Er geldt binnenkort geen inkomensplafond meer voor wie recht heeft op alimentatie en een voorschot wil van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). De Kamercommissie heeft daarover dinsdag een PS-amendement goedgekeurd.

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) werd in 2003 opgericht. Deze dienst, een onderdeel van het ministerie van Financiën, is ermee belast om aan de onderhoudsgerechtigden de niet-betaalde uitkeringen tot levensonderhoud voor te schieten en die bedragen van de onderhoudsplichtige terug te vorderen.

Eenoudergezinnen

Om zo’n voorschot te kunnen krijgen, geldt er nu nog een inkomensplafond van 2.200 euro netto per maand. Dat verdwijnt nu.

“Heel wat gezinnen, vooral gezinnen met kinderen, komen in armoede terecht en die dreigt erger te worden als de alimentatie niet wordt betaald. De gezondheidscrisis die we nu meemaken, komt harder aan bij eenoudergezinnen. Volgens de Ligue des familles (de Franstalige Gezinsbond) hebben meer dan acht op de tien eenoudergezinnen het moeilijk om rond te komen. De rol van de DAVO is daarom in deze tijden nog belangrijker”, zegt PS-Kamerlid Sophie Thémont.

De budgettaire impact wordt geschat op 16 miljoen euro.