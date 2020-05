Moeskroen denkt aan Adnan Custovic als coach

Is Adnan Custovic (42) volgend seizoen nog de trainer van KV Oostende? Dat is lang niet zeker. Gisteren werden in Oostende de laatste details afgerond van de overname door Pacific Media Group (PMG). Grote baas Paul Conway was in België en ook Gauthier Ganaye – de 31-jarige Fransman – die CEO wordt, begint straks aan zijn taak om een nieuwe ploeg te bouwen. Het is niet ondenkbaar dat de Amerikaanse groep een nieuwe technische staf installeert.