Gegeerd toptalent en zoon van oud-Rode Duivel vervoegen A-kern Racing Genk

Racing Genk geeft – naar goede gewoonte – kansen aan de jeugd. Luca Oyen (17) en Pierre Dwomoh (15) krijgen een vaste stek in de A-kern. Die laatste legde voorstellen van een hoop Europese topclubs naast zich neer.

Oyen en Dwomoh zijn allebei middenvelders. Oyen, zoon van oud-profvoetballer en oud-Rode Duivel Davy Oyen, speelt als nummer 10. Hij ging al mee op winterstage en mocht van trainer Hannes Wolf in de laatste competitiematch in Oostende al eens op de bank zitten. Ook de creatieve Dwomoh kan op die positie uit de voeten, maar speelt vaak een rijtje lager, als ‘acht’. Hij maakte in de voorbereiding op het afgelopen seizoen al zijn debuut in een oefenmatch, toen hij pas 15 jaar was geworden.

Dwomoh verlengde ook zijn contract met vier seizoenen en dat was geen evidentie. Het lijstje Europese topclubs die in de rij stonden voor de Belgische jeugdinternational – nu titularis bij de U17 –, is indrukwekkend. Er was niet alleen Juventus dat hem een voorstel deed, ook Bayern München, Arsenal, Chelsea, AS Monaco en RB Salzburg trokken aan zijn mouw. Tegen Salzburg speelde hij ook in de Youth League. In diezelfde competitie gaf hij tegen Liverpool een assist. Dwomoh, die in 2016 van Anderlecht overkwam, zal in de Genkse A-kern met het nummer 80 aantreden, het rugnummer waarmee Ronaldinho – een van zijn idolen – bij AC Milan aantrad.