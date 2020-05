Napoli gebruikt emotionele chantage om Dries Mertens te houden

SSC Napoli zet alle middelen in om Dries Mertens (33) langer bij de club te houden. Emotionele boodschappen van fans, gerichte perslekken en urenlange Skype-sessies spelen in op zijn eergevoel. De druk om voor twee jaar bij te tekenen bij de club van zijn hart was gisteren (te) groot geworden.

Op zijn 33ste staat Dries Mertens allicht voor de laatste miljoenendeal uit zijn loopbaan. Zijn contract loopt af op 30 juni wat hem sinds januari het recht geeft vrij te onderhandelen met andere clubs. Bij de laatste onderhandeling met Napoli, begin maart, had Mertens nog enkele voorwaarden gesteld. Financieel, maar ook juridisch. Zo ontbrak er een akkoord over de portretrechten. En dan waren er nog de naweeën van de spelersopstand in november. De Napoli-spelers hadden na een 1-1-gelijkspel tegen Salzburg geweigerd om een volle week in afzondering te gaan, waarop De Laurentiis de spelersgroep eenzijdig een miljoenenboete had opgelegd.

Mertens stond sterk in de onderhandelingen omdat hij wist dat hij elders aan de slag kon. In de eerste plaats bij Inter, waar trainer Antonio Conte een grote fan van hem is en hij met Romelu Lukaku zou kunnen spelen. Geld is er geen probleem, al zou de overstap van Zuid- naar Noord-Italië wel gevoelig liggen.

Een andere mogelijkheid is/was Chelsea, waar trainer Frank Lampard erg zijn best deed om Mertens te verleiden. De Leuvenaar zei niet per se nee tegen een Engels avontuur, maar gaf toch de voorkeur aan Italië. Op zijn 33ste wil hij elke week spelen, ook al met oog op het EK.

Dans Mertens ook volgend jaar nog in Napels? Foto: Getty Images

Door de uitbraak van het coronavirus, en de vermoedelijke verlenging van de transfermarkt, meende Mertens meer tijd te hebben om een doordachte keuze te maken. Maar dat was buiten Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis gerekend. De extravagante filmproducent schakelde de voorbije weken een versnelling hoger en zette een drama in scène om de aanvaller in Campanië te houden. Aan zijn deur verschenen boodschappen van fans die hem smeekten te blijven. Lokale politici riepen op hem uit te roepen tot ereburger van Napoli. Technisch directeur Cristiano Giuntoli en trainer Gennaro Gattuso praatten via urenlange Skype-sessies op hem in. En dan waren er nog de gerichte perslekken aan La Gazzetta dello Sport en andere invloedrijke media. De emotionele druk werd maximaal opgevoerd om Mertens te laten bijtekenen voor twee jaar.

Gisteravond was er nog geen sprake van een officieel akkoord, maar een verlengd verblijf lijkt onafwendbaar te worden. Mertens kan in Napoli nog alleen clubtopschutter worden. Op dit ogenblik deelt hij nog het record van 121 doelpunten met Marek Hamsik.