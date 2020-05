Westerlo gelooft niet in promotie en legt zich neer bij 1B

Westerlo gaat ervan uit dat het volgend jaar in 1B speelt. De Kemphanen zouden promoveren indien de promotiewedstrijd Oud Heverlee Leuven-Beerschot niet meer gespeeld kan worden, maar Wim Van Hove, de gedelegeerd bestuurder van Westerlo, gelooft niet in dat scenario. Vandaag is er overleg tussen OHL, Beerschot, de Pro League en de politiediensten over een wedstrijd die vermoedelijk begin augustus wordt gespeeld.

“We zouden al moeten hopen op een nieuwe opstoot van het coronavirus om naar 1A te kunnen. Zo willen we bij Westerlo niet denken”, zegt Van Hove. “Budgettair en sportief plannen we alles voor 1B. We gaan ervan uit dat we volgend seizoen opnieuw in die reeks spelen.”

Ook juridisch gaat Westerlo zonder nieuwe evoluties geen stappen meer zetten om zijn plaats in 1A af te dwingen.