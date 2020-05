Contactspeurders over de problemen op hun werk: “Dit gaat over levens redden, niet over abonnementenverkoop”

“De helft van de tijd zitten we hier met ons vingers te draaien.” Dat zegt een van de 650 Vlaamse contactonderzoekers. Het legt een van de problemen bloot waarmee het hele systeem van contact tracing kampt. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) erkent een deel van de problemen, maar nuanceert. Volgens hem zijn er iedere dag 677 nieuwe gevallen, en gaan ook iedere dag 148 onderzoekers de baan op.

1. Is er wel genoeg werk?

“In alle eerlijkheid, de helft van de tijd zitten we hier met onze vingers te draaien in plaats van te bellen.” Het is maar een van de verzuchtingen die callcentermedewerkers ...