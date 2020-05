Kringwinkel verkoopt per ongeluk rolstoel van bejaarde man: “Grootvader wachtte en wachtte”

Herentals -

Sooike, een bejaarde man uit Herentals, is op zoek naar zijn rolstoel die maandag na een misverstand verkocht is in de kringwinkel van Herentals. De rolstoel is nog van de echtgenote van Sooike geweest en heeft dus emotionele waarde. De familie van Sooike hoopt dat de koper het verhaal leest en de stoel wil terugbrengen.