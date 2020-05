“Economie herstelt in vorm van Nike-logo”

De Belgische economie zal niet snel herstellen van de zware coronaschok. In de eerste weken van de crisis wezen prognoses op een herstel in V-vorm, maar de laatste weken kregen de vooruitzichten eerder de vorm van het Nike-logo, klinkt het bij de Nationale Bank van België.

“Door de persistente schade aan de Belgische economie gaan de recentste voorspellingen weg van een V-herstel”, zegt Geert Langenus van de Nationale Bank, die binnen de Economic Risk Management Group de cel voor de realtime opvolging van de Belgische economie leidt. Eind maart ging men ervan uit dat het Belgische bbp dit jaar met 8 procent zou krimpen: 4 procent in het eerste kwartaal en 15 procent in het tweede. In de tweede jaarhelft zou dan een “krachtig herstel” komen, maar daar wordt almaar meer aan getwijfeld. “Nu neigen we alsmaar meer naar een Nike-herstel, dat dus veel trager en geleidelijker verloopt.”

Dé vraag die velen zich stellen: wie gaat dat allemaal betalen? “De grootste verliezer wordt de overheid, want al die steun aan bedrijven en gezinnen moet worden betaald”, zei Langenus. “Er zal dus heel hard nagedacht moeten worden over de gerichtheid en de tijdelijkheid van de maatregelen. En uiteindelijk zal zowel u als ik dat moeten betalen. Mogelijk stijgen de belastingen, want de overheidsfinanciën structureel laten ontsporen is niet houdbaar.” (krs, blg)