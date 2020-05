Ricoh Belgium neemt sectorgenoot Orbid over

Ricoh neemt in België zijn Oost-Vlaamse sectorgenoot Orbid over om zijn IT-dienstenaanbod uit te breiden en zijn positie op de Belgische IT-markt te verstevigen.

Ricoh is marktleider voor oplossingen voor documentbeheer. De groep groeide de laatste jaren vooral in Wallonië en Brussel. Orbid is gevestigd in Merelbeke en heeft ook nog vestigingen in Antwerpen, Geel en Lokeren. Door de overname versterkt Ricoh zijn positie in Vlaanderen. Bij Orbid werken 140 experts voor bijna 800 klanten. Het bedrijf zal zelfstandig blijven werken, in nauwe samenwerking met Ricoh.

“Door aan te sluiten bij de internationale Ricoh-familie kunnen we onze sterke groei ook de komende jaren blijven doorzetten én elkaars klanten nog beter ondersteunen”, zegt Orbid-CEO Jan Verfaellie. (krs, blg)