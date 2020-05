Kortrijk / Anzegem / Gent -

Zijn hele jeugd lang zag Dany Gyselinck uit Vichte in de woning van zijn grootouders in Sint-Amandsberg een zwart-witfoto staan van een man in legeruniform. “Maar ik heb nooit geweten wie hij was.” Tot een jonge Britse vrouw hem vorige week via Facebook contacteerde.