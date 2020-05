Zeldzaam jachtluipaard duikt na meer dan 10 jaar weer op in Algerijns natuurpark

De jachtluipaard uit de Sahara, een met uitsterven bedreigde soort, is opnieuw opgedoken in het natuurpark van Ahaggar in het zuiden van Algerije. De katachtige was er al meer dan tien jaar niet meer gezien.

Wetenschappelijke teams van het park hebben het dier onlangs waargenomen, zegt Salah Amokrane, een verantwoordelijke voor de parken in Algerije. Ahaggar ligt op 2.000 kilometer van de hoofdstad Algiers. De wetenschappers konden beelden maken van de jachtluipaard in het hart van het park.

De ondersoort van de jachtluipaard, die oorspronkelijk in de Sahara en de Sahal leefde, staat op de rode lijst van met uitsterven bedreigde dieren van de Internationale Unie voor Natuurbescherming. In 2012 dachten specialisten dat er nog 37 leefden in Algerije.