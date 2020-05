‘Captain Tom’ wordt geridderd na wandeling in tuin die 43 miljoen opbracht

De 100-jarige Tom Moore krijgt een van de grootste eren die een Brit te beurt kan vallen. Omdat hij in zijn tuin heen en weer wandelde en zo 43 miljoen euro opbracht voor de NHS, wordt hij geridderd door Queen Elisabeth.

Het nieuws werd maandagavond bekendgemaakt door het Britse koningshuis, nadat de koningin het had goedgekeurd op aandringen van premier Boris Johnson. ‘Captain Tom’ is niet de enige op het lijstje dat Johnson haar bezorgde: in de herfst zullen nog helden van de huidige crisis geridderd worden. Meer namen zijn er nog niet bekend.

Tom Moore was “absoluut overweldigd” door het nieuws. “Ik wil de Queen, de premier en het Britse volk bedanken. Ik blijf tot jullie dienst. Nooit had ik kunnen denken ooit zo’n eer te krijgen. Dit is klein begonnen en ik ben overweldigd door de dankbaarheid en liefde van het publiek in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten.”

‘Captain Tom’ heeft tijdens de coronacrisis al meer dan 43 miljoen euro opgebracht voor de Britse gezondheidsdienst NHS. De 100-jarige WO II-veteraan deed dat door met zijn rollator heen en weer te stappen in zijn tuin.