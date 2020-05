E34 net op tijd vrij voor ochtendspits na dodelijk ongeval met tankwagen

Mol - Op de E34 is ter hoogte van Mol-Postel de weg in beide richtingen vrijgemaakt, na het ongeval van dinsdagavond met onder meer een tankwagen die vuur vatte. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. De takel-, opkuis- en herstellingswerken duurden de hele nacht.

Bij het ongeval op de snelweg richting Antwerpen waren drie vrachtwagens betrokken, waaronder een tankwagen die een chemisch product vervoerde. Dat laatste voertuig vatte door de aanrijding vuur en de bestuurder overleefde het ongeval niet.

De hulpdiensten stelden een perimeter in om de tankwagen voorzichtig te kunnen blussen en vervolgens wat overbleef van de lading over te pompen voor er kon worden getakeld. Daardoor bleef de weg in beide richtingen de hele avond en een groot deel van de nacht afgesloten. Sinds 6.30 uur is de E34 weer vrij, net op tijd voor de ochtendspits.