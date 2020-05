Antwerp heeft contact met Ivan Leko: wordt de Kroaat de nieuwe coach van The Great Old?

Gaat Antwerp in zee met Ivan Leko? De Great Old heeft contact met 42-jarige Kroaat, die sinds december zonder club zit. De man die Club Brugge in 2018 kampioen maakte, is hongerig om te herbeginnen.

Antwerp wil snel een opvolger aanduiden voor Laszlo Bölöni en Leko is dus een van de kandidaten. De voormalige middenvelder en Kroatisch international woont op een boogscheut van de Bosuil, waar hij eind vorig seizoen nog een paar wedstrijden bijwoonde. De kans dat Antwerp bij hem uitkwam, heeft altijd bestaan. Zoveel trainers die de Belgische competitie kennen én al prijzen hebben gepakt, zijn er niet. Want prijzen, die wil voorzitter Paul Gheysens natuurlijk.

Wordt Leko de man bij Antwerp, dan bestaat de kans dat hij enkele stafleden meebrengt. Rudi Cossey en Edward Still, met wie hij samenwerkte bij Club Brugge, zijn wat dat betreft de logische namen. Videoanalist Still sloeg net nog een aanbod van Anderlecht af, dat hem er ook graag had bijgehaald.

Antwerp zou voor Leko de vierde Belgische club kunnen worden als trainer. Nadat hij zijn schoenen aan de haak had gehangen bij Lokeren, begon hij zijn trainerscarrière in 2014 bij OHL, waar hij degradatie naar 1B niet kon vermijden. Later trok hij naar STVV, waar hij in het seizoen 2016-2017 indruk maakte – ook op Club, dat hem binnenhaalde. Vorige zomer trok hij naar Al Ain in de Verenigde Arabische Emiraten, maar daar werd de samenwerking in december al stopgezet.