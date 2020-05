Watford van Rode Duivel Christian Kabasele bevestigt drie besmettingen

Watford bevestigt woensdag op de clubwebsite dat een speler en twee medewerkers positief hebben getest op het nieuwe coronavirus. De identiteit van de betrokkenen maakte de club van Christian Kabasele niet bekend. Het trio zal nu een week in zelfisolatie gaan, zoals het veiligheidsprotocol van de Premier League voorschrijft. Daarna zullen ze opnieuw worden getest.

Afgelopen weekend werden in totaal 748 coronatests uitgevoerd door de Premier League. Daarvan bleken er zes positief. Burnley liet dinsdag weten dat Ian Woan, assistant van coach Sean Dyche, een van de besmette personen is.

Begin deze week bereikten de twintig clubs uit de Premier League een akkoord over een medisch protocol waardoor de spelers vanaf dinsdag de trainingen konden hervatten. Daarbij moeten ze een reeks voorschriften, zoals social distancing, respecteren. Volgende week moet in een tweede stap groen licht worden gegeven voor het toestaan van contacten op training. Een derde stap houdt het organiseren van wedstrijden achter gesloten deuren in.

Wegens de coronacrisis ligt de Premier League sinds midden maart stil. Men mikt op een herstart vanaf half juni. Er moeten nog negen speeldagen worden afgewerkt.