Officieel: Roberto Martinez tot na WK 2022 bondscoach van de Rode Duivels

Roberto Martinez blijft tot na het WK van 2022 bondscoach van de Rode Duivels. Dat heeft de Belgische voetbalbond woensdagochtend bekendgemaakt met een filmpje op Twitter, waarin Martinez in ware FIFA-stijl wordt voorgesteld. Vanmiddag om 12 uur volgt meer toelichting op een persconferentie.

Met de contractverlenging van Martinez komt de KBVB tegemoet aan de wensen van de internationals. Onder meer Thomas Vermaelen en Romelu Lukaku lieten verstaan dat ze rekenden op een verlengd verblijf van Martinez. Doordat het EK verschoven werd naar volgende zomer, zat onze nationale ploeg even virtueel zonder bondscoach. Dat is nu dus opgelost.

“Door het uitstel van het EK konden we onze samenwerking onmogelijk nu al stopzetten. Er ligt bij de KBVB een ambitieus plan klaar waar ik zowel op korte als op lange termijn met veel goesting naar uitkijk”, legt Martinez uit. “De komende twee en een half jaar zullen voor onze nationale ploeg bijzonder intens zijn met het EK, de Nations League, de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 en het WK in Qatar zelf. Ik kan alleen maar blij en trots zijn dat ik kan blijven doorwerken en de toekomst van het Belgisch voetbal kan voorbereiden.”

Ook Peter Bossaert, CEO van de KBVB, zegt “bijzonder blij en vooral trots” te zijn met de contractverlenging. “Met deze geweldige lichting Rode Duivels en met Roberto Martínez als bondscoach staan we sinds september 2018 onafgebroken nummer 1 op de FIFA wereldranglijst. Met de Nations League, het EK en het WK 2022 staan we wellicht voor de belangrijkste jaren in onze voetbalgeschiedenis. We wilden er alles aan doen om het team in optimale omstandigheden aan de start te krijgen van deze cyclus te krijgen. Met Roberto houden we niet alleen een topper en gentleman aan boord, maar vooral ook de ideale ambassadeur van het Belgisch voetbal. Met Roberto als TD zullen we verder werk maken van onze sportieve structuren en zullen we onze nieuwe generaties klaarstomen voor de toekomst. We willen verder blijven groeien, met al onze nationale teams en met het hele Belgische voetbal.”

Eenzelfde geluid bij bondsvoorzitter Mehdi Bayat. Hij zegt “superblij” te zijn dat Martinez aan de slag blijft bij de KBVB. “Het management van de KBVB heeft heel knap werk geleverd om tot deze deal te komen. Roberto is erin geslaagd om de hele natie weer rond de Duivels te verenigen. Vlamingen en Walen, Franstalig, Nederlandstalig en Duitstalig, blank en zwart en alle schakeringen daartussen. Hij heeft dit team niet enkel gebouwd, maar het ook een duidelijke identiteit en gezicht gegeven. Volgend jaar willen we knallen op het EK en in 2022 willen we nog beter doen dan in 2018!”

Martinez nam in augustus 2016 de scepter over van Marc Wilmots. Hij loodste de Rode Duivels naar een knappe derde plaats op het WK 2018 in Rusland.

Bekijk de originele bekendmaking van de contractverlenging van Martinez hier: