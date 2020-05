Yves Van Laethem ziet restaurants half juni weer opengaan: “Als de cijfers deze en volgende week blijven dalen”

Voor epidemioloog Yves Van Laethem mogen de restaurants half juni weer open. “Als de dalingen in de cijfers zich deze en volgende week bevestigen moet dat kunnen”, zegt hij in de kranten van Sudpresse.

“Extreem gunstig”, noemde Van Laethem de coronacijfers maandag op de persconferentie van het Crisiscentrum. Die woorden zet hij woensdag kracht bij in de kranten van Sudpresse. Want de epidemioloog, die de plaats van Emmanuel André heeft ingenomen tijdens de vergaderingen van het Crisiscentrum, ziet het aantal besmettingen, overlijdens en hospitalisaties dag na dag afnemen en gelooft er daarom in dat we de restaurants in ons land halfweg juni al zullen kunnen openen.

“Op voorwaarde dat de dalende trend in de cijfers zich deze en volgende week voortzet”, zegt hij. “De restaurants zullen vermoedelijk deel uitmaken van de volgende fase van de GEES, het Crisiscentrum en de politiek.” En daar is hij blij om. “Mijn vrouw kookt momenteel voor mij, en ze doet dat heel goed, maar ik mis de restaurants toch. Ik heb al een lijstje van twaalf restaurants waar ik naartoe wil zodra dat weer kan.”