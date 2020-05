Bouchez wil gesprekken starten met harde kern van vijf partijen: “Dit lijkt op een kleine staatsgreep”

PS en MR aan Franstalige kant, N-VA, CD&V en Open VLD aan Vlaamse moeten de kern vormen van een nieuwe regering. Dat zegt MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez woensdag in De morgen. Hij toont zich daarin kritisch voor de demarche van de socialistische partijvoorzitters, die de voorbije weken begonnen zijn met een informele ronde met het oog op de vorming van een federale regering.

Maandag nog zag Bouchez weinig graten in het initiatief van PS-voorzitter Paul Magnette en SP.A-voorzitter Conner Rousseau. In het interview klinkt het echter al wat forser. “Ze hadden er allicht nood aan om een luchtje te scheppen nu de lockdown wat versoepeld is. Ze hebben wat contacten gelegd, net zoals ik en andere voorzitters. Alleen ga ik dat niet allemaal rondbazuinen in de kranten.”

Hij vindt ook dat geen enkele partijvoorzitter vandaag de legitimiteit heeft om de boel op sleeptouw te nemen. Op de extreme partijen na heeft niemand de verkiezingen gewonnnen, zegt Bouchez. “In zo’n geval kan enkel iemand door de koning aangeduid over voldoende legitimiteit beschikken.”

Staatsgreep

Bovendien, zegt Bouchez, hebben de socialisten er in maart voor gekozen niet tot de regering toe te treden. Daarom vindt hij het niet kunnen dat ze nu “van buitenuit allerlei plannetjes beginnen uit te werken”. “Gaan ze straks ook bepalen wie er in de coalitie zit? De pen vasthouden bij het regeerakkoord? Dat lijkt op een kleine staatsgreep.”

Voor Bouchez moeten vijf partijen gesprekken starten over het relanceplan. “We starten met een harde kern die kan uitgebreid worden.” Tegen eind volgende maand, wanneer de volmachten aflopen, moet dan de formatie starten. Hij benadrukt dat de discussie voor hem niet gaat over het premierschap. “De Wetstraat 16 is geen eigendom van de MR”, luidt het.