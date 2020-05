Piloten Brussels Airlines doen directie voorstel: vermindering van werktijd en salaris

De piloten van Brussels Airlines hebben de directie van de financieel noodlijdende vliegtuigmaatschappij een voorstel gedaan. Ze stellen voor hun werktijd en salaris met 45 procent te verminderen tot in 2023. Dat zou voor het bedrijf een besparing van tot 100 miljoen euro betekenen. “Op die manier kunnen alle piloten en het cabinepersoneel aan boord blijven”, schrijven ze in een open brief.

Brussels Airlines zit financieel in bijzondere slechte papieren. Er zijn gesprekken aangeknoopt om staatssteun te krijgen, maar een akkoord is daar nog niet uit de bus gekomen. De piloten beslisten daar niet op te wachten en komen zelf met een voorstel op de proppen waardoor een deel van de financiële klap opgevangen wordt.

“De huidige stand van zaken is zeer somber”, staat nog in de open brief. “Niet alleen voor ruim 1.000 medewerkers van Brussels Airlines die bedreigd worden met gedwongen ontslag maar even goed voor de werknemers op en rond de luchthaven die direct of indirect getroffen zullen worden door het ontbreken van een nationale luchtvaartmaatschappij. Door het mogelijk wegvallen van Brussels Airlines dreigt een geheel ecosysteem van bedrijven op en rond onze luchthaven van Brussel-Zaventem uit te sterven.”

Daarom stellen de piloten voor tijdelijk in te leveren. Ze willen een werktijds- en salarisvermindering van 45 procent aanvaarden tot in 2030, wat voor het bedrijf een besparing van 100 miljoen euro kan betekenen.