Steeds meer jonge tieners hebben psychische problemen: “De vraag is wat de impact zal zijn van de lockdown”

Het gaat niet goed met het mentaal welzijn van jonge tieners in Europa. Uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat één op vier van de 11- tot 15-jarigen zich minstens een keer per week slecht voelt. Een stijging tegenover het vorige onderzoek, en deze bevraging dateert dan nog van voor de coronacrisis. “Zeker adolescenten kunnen erg stressgevoelig zijn. Het is een kwetsbare leeftijd”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Dirk Van West (UA, VUB).

Ook in Vlaanderen is er een daling in het psychisch welbevinden, zo blijkt uit de Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-studie. Daarin bevraagt de WHO in 45 landen en regio’s om de vier jaar ...